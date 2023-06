Procès dans l’Est vaudois – Les «Capulet» de Villars coupables d’avoir maltraité leur «Juliette» Une famille avait été jusqu’aux coups et aux fiançailles organisées pour contrarier les amours d’une adolescente, sur fond de conflit entre Kosovars et Serbes. Ses membres sont condamnés. Flavienne Wahli Di Matteo

Les juges de la Cour correctionnelle de l’Est vaudois ont qualifié d’«intolérables» les méthodes utilisées par ces parents pour tenter d’amener leur fille à renoncer à son amour de jeunesse. CHANTAL DERVEY/24 HEURES

Une absence étouffe le procès ce lundi devant le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Celle de la victime. Fin 2017, au seuil de sa majorité, cette apprentie rassemblait tout son courage pour aller dénoncer ses parents et son frère aux autorités, les accusant de lui avoir fait subir un calvaire durant plus d’un an et demi. «Juliette et Roméo» se rejouait à Villars-sur-Ollon.