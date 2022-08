Tourisme genevois – Les cartes postales font de la résistance Abandonnées par certains points de vente, elles plaisent pourtant encore à d’irréductibles clients. Sophie Simon

Cartes postales vintages à la rue du Mont-Blanc. LAURENT GUIRAUD

Le Jet d’eau, des bateaux de la CGN, la rade, la cathédrale, la rampe de la Treille. Les sujets stars des cartes postales sont toujours un peu les mêmes pour représenter Genève. Ce souvenir abordable rencontre-t-il encore du succès? Selon notre petit sondage estival, la popularité de la carte postale est très inégale selon les points de vente interrogés, l’âge de la clientèle et sa provenance.

«On en vend de moins en moins, c'est une clientèle assez âgée qui y est attachée, un peu comme pour les journaux», remarque une vendeuse au kiosque. Le point d'accueil de Genève Tourisme et un des deux magasins de souvenirs du Jardin anglais ont carrément renoncé à cette offre. «Aujourd'hui, les gens envoient des photos par MMS, ou par WhatsApp, c'est gratuit. Les timbres sont chers», relève le gérant, Christian Gardiol, qui solde un dépliant de plusieurs cartes à deux francs.

Chez Alptitude, à la rue du Mont-Blanc, les cartes se vendent «pas mal». «Cela représente un chiffre d’affaires de 510 francs pour le mois de juillet», décompte l’employée de caisse. Elle note qu’il s’agit d’une habitude culturelle, car certaines nationalités sont aux abonnés absents sur ce créneau. «Les clients du Golfe et les Indiens n’en achètent pas du tout.» D’autres boutiques nous confirmeront cette impression.

Des photos faites maison

Toutes évoquent aussi l’effet d’appel du présentoir sur le trottoir, qui attire ensuite les clients à l’intérieur. Mais à un ou deux francs pièce en général, ce n’est pas la ruée vers l’or. «Entre ce que la Ville me demande pour l’utilisation du domaine public, et ceux qui «oublient» de payer… ce n’est pas très rentable, je les utilise essentiellement pour le visuel», constate Eric Affolter chez Helvetic Corner.

Les styles de cartes varient beaucoup: chez Payot, par exemple, il n’y a que des aquarelles, tandis que chez Helvetic Corner on trouve de fines cartes en bois gravé ou des reproductions d’affiches anciennes de la galerie 123, qui se vendraient comme des petits pains.

Quant aux photos, elles ne sont de loin pas toutes l’œuvre de professionnels. Christian Gardiol par exemple, faisait imprimer ses propres clichés. «À Berlin dans un premier temps, car c’était les imprimeries les moins chères du marché, et maintenant sur internet.» Même chez un grossiste spécialisé comme Cotfer, le système D est de mise. «Cette année, ce qu’on vend le mieux c’est la croix suisse avec les cantons suisses, les montagnes, explique Nadine Zeller, acheteuse. Ce sont des photos qu’on fait nous-mêmes! Après on demande à celui qui nous les imprime de nous faire un bon à tirer.» Vendues 35 centimes prix grossiste, elles sont souvent vendues plus de trois fois leur prix d’origine.

