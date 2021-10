Solidarité locale – Les Cartons du coeur font un tir groupé en supermarché L’action solidaire organise une grande collecte de nourriture, ce vendredi et samedi, dans une trentaine de magasins du canton de Vaud. Marie Nicollier

Un client fait don d’une partie de ses courses aux Cartons du cœur, à la Migros de Romanel-sur-Lausanne. FLORIAN CELLA

Le «rush» est attendu vers 17h. En cette fin de matinée du 29 octobre, les clients de la Migros de Romanel défilent déjà au stand des Cartons du cœur pour faire don d’une part de leurs emplettes. Tous reviennent sur l’importance d’être solidaire; sur «les temps qui sont durs». Cette donatrice en sait quelque chose: «À un moment de ma vie, j’aurais eu besoin de cette aide.»

«La demande augmente et nous manquons de marchandises et de bénévoles.» Monica Almeida, responsable des bénévoles et des récoles pour la Fédération vaudoise des Cartons du cœur

Les bénévoles réceptionnent la marchandise toute la journée. FLORIAN CELLA

Sur les flyers distribués par les bénévoles: la liste des produits les plus recherchés par l’association. Migros, qui assure la logistique, les as mis bien en évidence dans les allées. Huile, conserves de légumes, farine, pâtes, riz, biscuits, lait, shampooing…

L’effet Covid

«La demande augmente de 5 à 8% par an, indique Monica Almeida, responsable des bénévoles et des récoltes pour la Fédération vaudoise des Cartons du cœur. À cela s’ajoute une hausse de 15% liée au Covid. Nous aidons les familles nombreuses ou monoparentales dans le besoin. Avec la pandémie, de nouveaux profils sont apparus: des professionnels de l’événementiel, des restaurateurs, des indépendants…» Les antennes de certaines villes ont dû se résoudre à ouvrir une liste d’attente. «Ça brise le cœur de devoir dire à une famille de patienter, soupire Monica Almeida. Nous manquons de marchandises et de bénévoles.»

Les produits et denrées de première nécessité dont l’association a le plus besoin ont été mis en évidence par Migros. FLORIAN CELLA

Traditionnellement, chaque antenne vaudoise organisait à sa sauce les collectes en supermarchés. Pour la première fois, ce 29 et 30 octobre, les denrées sont récoltées simultanément dans une trentaine de Migros, Coop et Manor. Une façon de booster la visibilité. Le dispositif fait mouche: +30% de marchandises collectées lors de la phase test menée en mars dernier. La possibilité d’acheter un cabas virtuel en faveur de l’association à la caisse, via un simple code-barres, fait aussi mouche.

Les dons sont triés avant d’être acheminés dans les dépôts de l’association. FLORIAN CELLA

En 2020, 18’500 Vaudois ont bénéficié des colis des Cartons du cœur.

