Action de solidarité – Les Cartons du Cœur a fait le plein de nourriture L'association se réjouit du succès de sa grande collecte dans les supermarchés vaudois, vendredi et samedi derniers.

Les donateurs se sont pressés au stand de l’association, le 29 octobre, à la Migros de Romanel-sur-Lausanne. FLORIAN CELLA

C’était une première en terre vaudoise. La Fédération cantonale des Cartons du Cœur organisait, vendredi et samedi derniers, une récolte exceptionnelle de nourriture et de biens de première nécessité dans 21 enseignes.

«C’est magnifique.» Monica Almeida

Les clients de Manor, Coop et Migros étaient invités à faire don d’une partie de leurs emplettes à l’association après avoir passé en caisse. Ils n’ont pas été déçus.

Près de 500 bénévoles ont réceptionné et trié les tonnes de nourriture. FLORIAN CELLA

Près de 75 tonnes de denrées et de produits d’hygiène et nettoyage ont été collectées, dont environ 54 tonnes sur place, en nature, et de nombreux «cabas virtuels» payés à la caisse. Avec un simple code-barres affiché aux caisses, les clients étaient invités à faire don de la somme correspondant à un petit, moyen ou grand panier.

Centaines de bénévoles

«Le résultat est magnifique, relève Monica Almeida. Toutes les antennes sont satisfaites. À Lausanne, par exemple, nous allons pouvoir tenir quatre à six mois avec ce stock. La récolte est beaucoup plus importante que les années précédentes, avec l’ancien système.» Traditionnellement, chaque antenne vaudoise des Cartons du Cœur faisait sa cuisine interne, organisant ses propres récoltes de marchandises dans les supermarchés de la région.

«Les donateurs sont sensibles au fait que la marchandise est redistribuée dans le canton.» Monica Almeida, responsable des collectes et des bénévoles

Pas moins de 490 bénévoles ont assuré la réception des dons pendant ces deux jours d’action. «Nous avons constaté que les gens sont très sensibles à la cause, surtout avec cette pandémie. Nous avons notamment eu des retours de familles qui ont eu besoin des Cartons du Cœur à un moment donné et redonnent aux autres. C’est très touchant. Les donateurs nous ont aussi souvent demandé où la marchandise partait. Ils étaient sensibles au fait qu’elle est redistribuée dans le canton.»

De nombreuses familles ont répondu présent. FLORIAN CELLA

L’association – qui a des difficultés à faire face à une hausse constante de la demande – donne rendez-vous aux Vaudois l’année prochaine, où la grande collecte aura lieu à deux reprises, en mars et en octobre. Les Cartons du Cœur ne touche pas d’argent public et dépend donc essentiellement de la générosité de ses donateurs.

