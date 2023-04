Racisme et xénophobie – Les cas de discrimination raciale ont augmenté En 2022, 708 cas de discrimination raciale ont été recensés en Suisse. Cela se manifeste le plus souvent sous la forme d’inégalités de traitement, d’insultes ou de traitements dénigrants.

Des personnes manifestent lors d’un rassemblement contre le racisme et les violences policières, le 13 juin 2020 à Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

En 2022, 708 cas de discrimination raciale ont été recensés en Suisse, soit 78 de plus que l’année précédente. Cette hausse reflète une disposition accrue de la population à s’engager contre le racisme, selon un rapport annuel.

Comme l’année précédente, les cas de discrimination recensés par les membres du Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme sont survenus le plus souvent sur le lieu de travail (133 cas) et dans le secteur de la formation (116 cas), relève un rapport de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et de humanrights.ch, publié dimanche.

Les motifs de discrimination les plus fréquents sont le racisme anti-noirs (276 cas) et la xénophobie (275 cas). Cela se manifeste le plus souvent sous la forme d’inégalités de traitement, d’insultes ou de traitements dénigrants.

ATS

