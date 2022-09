Maladie infectieuse – Les cas d’encéphalites à tiques ont explosé cette année En raison d’une couverture vaccinale insuffisante, les Suisses sont très exposés à cette maladie qui peut être mortelle. Julien Wicky

L’été 2022 a enregistré un nombre record d’infections à l’encéphalite à tiques. GÉRALD BOSSHARD

Le seul chiffre invite à tirer la sonnette d’alarme. Début septembre, plus de 300 personnes avaient contracté le virus de la méningo-encéphalite à tiques (FSME) transmis par l’indésirable acarien. Il y a dix ans, on comptait moins de 100 cas à la même période, rapportent nos confrères de la «SonntagsZeitung», ce qui vaut d’ores et déjà à 2022 le titre «d’année à tiques».

Cette maladie n’est pas à prendre à la légère: si elle est le plus souvent sans conséquence, elle peut parfois engendrer de graves séquelles neurologiques et causer la mort dans un 1% des cas. D’autant plus qu’après l’infection, le traitement n’est que symptomatique. Le journal dominical alémanique donne ainsi la parole à Jann Roffler, ancien athlète de haut niveau, qui a frôlé la mort en raison de cette maladie et qui se bat depuis cet été pour retrouver toutes ses capacités.

Les années de fortes chaleurs, les tiques prolifèrent et le virus avec elle. En cas de printemps chaud, on estime qu’une tique sur cent est porteuse du virus FSME tandis que la proportion tombe à un pour mille si la même période est plutôt fraîche. Mais hormis ces effets ponctuels, le changement climatique a déjà renforcé le problème.

Alors que les régions à risque étaient encore limitées à certains secteurs du Plateau il y a dix ans, toute la Suisse est désormais concernée par la propagation de ce dangereux virus. Seuls le Tessin et Genève sont encore relativement épargnés. Et le temps où les randonneurs qui privilégiaient les sentiers d’altitude se sentaient en sécurité est révolu: on trouve des tiques jusqu’à 2000 mètres désormais.

Un vaccin efficace

Si Jann Roffler a voulu partager son histoire dans le journal c’est parce que celle-ci aurait pu facilement être évitée: au printemps, il aurait pu se faire vacciner contre cette maladie mais il n’a pas voulu. «C’était une énorme erreur» dit-il aujourd’hui. Disponible en pharmacie, le vaccin, dont le schéma se décline en trois doses, offre en effet une couverture très efficace contre la FSME mais les Suisses se montrent relativement peu intéressés.

«Compte tenu du danger que représente une morsure, la couverture vaccinale est beaucoup trop faible.» Norbert Satz, médecin à Zurich et spécialiste des tiques

À peine un tiers de la population a eu recours à l’injection. «Compte tenu du danger que représente une morsure, c’est beaucoup trop faible», déclare à nos confrères Norbert Satz, médecin à Zurich et spécialiste des tiques qui pointe du doigt «une aversion vaccinale» élevée en Suisse. En Autriche, 90% de la population est vaccinée et les seuls cas de méningo-encéphalite concernent des touristes.

