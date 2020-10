Coronavirus – Les cas d’infection en hausse dans presque tous les cantons Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est en augmentation dans tous les cantons suisses à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures et d’Obwald. Plus de la moitié des nouveaux cas touchent les cantons de Genève, Vaud et Zurich.

Le canton de Genève est en tête du taux de contaminations, suivi par le canton de Vaud. KEYSTONE

Les cas d’infection au Covid-19 ont augmenté la semaine dernière dans presque tous les cantons. Au total, y compris le Liechtenstein, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré 3439 nouveaux cas entre le 28 septembre et le 4 octobre, selon les chiffres hebdomadaires publiés jeudi.

Soixante-deux personnes ont dû être hospitalisées durant cette période en raison du Covid-19. Cinq patients ont perdu la vie. La semaine précédente, on comptait 61 hospitalisations et dix décès.

Genève en tête

Le nombre d’infections confirmées en laboratoire a passé de 2214 cas la semaine précédente à 3439 cas la semaine dernière. Tous les cantons ont annoncé une hausse, sauf Appenzell Rhodes-Intérieures et Obwald. Plus de la moitié des nouvelles infections (53%) touchent les cantons de Genève, Vaud et Zurich.

Entre le 28 septembre et le 4 octobre, Genève et Vaud se situaient déjà au-dessus du seuil de 60 cas pour 100’000 habitants, soit la limite fixée par la Suisse pour justifier une quarantaine pour les personnes arrivant de telles zones. Genève était en tête avec un indice de 85,3 infections pour 100’000 habitants. Pour Vaud, le taux était de 77,6.

La semaine dernière, 68’222 personnes ont subi un test d’infection active (PCR) au Sars-Cov-2, soit 500 de moins que la semaine précédente. 5,4% des tests se sont révélés positifs, contre un taux de 3,7% la semaine d’avant. Pour l’ensemble des plus de 1,43 million de tests effectués en Suisse, le taux de positivité est de 4,7%.

Hausse chez les moins de 40 ans

Pendant la première phase de l’épidémie de Covid-19, la plupart des cas avaient été observés chez les personnes âgées de 80 ans et plus, un nombre disproportionné par rapport à leur part dans la population. Les enfants de moins de 10 ans n’ont été que marginalement touchés, les enfants et les adolescents de moins de 20 ans nettement moins que les adultes. Ainsi, l’âge médian des cas était de 52 ans jusqu’à début juin.

Avec les changements apportés aux critères de test, les cas parmi les moins de 40 ans ont augmenté. Depuis la mi-juin, la tranche d’âge la plus touchée est celle des 20-29 ans, tant en termes de nombre de cas que de taux pour 100’000 personnes. La semaine dernière, l’âge médian était de 38 ans.

ATS/NXP