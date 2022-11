Combats, chutes et épées – Les cascadeurs affûteront leurs armes à Beaulieu Les maîtres d’armes Pavel Jancik et Jan Fantys ouvriront leur Académie de cascade en 2023 à Lausanne. Les enjeux de la violence sont au cœur du projet. Natacha Rossel

Pavel Jancik et Jan Fantys dans la halle 8 de Beaulieu, qui abritera la future Académie européenne de cascade. FLORIAN CELLA

Les courses-poursuites à la James Bond ou les duels façon Leone vous font rêver? Oui… mais on ne s’improvise pas cascadeur en un claquement de doigts. Talocher un mufle dans un vaudeville, ferrailler vaillamment sur les planches d’un opéra ou braquer une carabine sur un truand au cinéma, ça s’apprend. Or, cet art est encore peu reconnu en Suisse et les formations de base pour les artistes sont quasi inexistantes.