Accessoires olympiques – Les casques de Dédé Marty font briller la Broye aux JO Le designer de Cheyres a préparé quelque 450 casques pour 220 athlètes engagés en Chine. Présentation. Sébastien Galliker

Après avoir préparé plus de 400 casques pour les Jeux olympiques de Pékin, «Dédé» Marty a déjà le regard tourné vers les Paralympiques, présentant ici les protections de Théo Gmür et Robin Cuche. JEAN-PAUL GUINNARD

Les skieurs Daniel Yule et Loïc Meillard ont beau avoir échoué aux 5e et 6e places du slalom olympique de Pékin, André Marty garde le sourire en ce mercredi: «Je suis déçu pour les Suisses, mais avec Clément Noël (F) et Johannes Strolz (A), mes casques ont fêté deux médailles ce matin.»