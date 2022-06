Mesures en faveur de la nature – Les castors ne font pas barrage à l’action du Canton Un promeneur challensois s’étonne de deux politiques environnementales qui semblent contradictoires. Mais il ne faut pas se fier aux apparences… Sylvain Muller

Ces troncs récemment rongés en bordure du Talent sur le territoire communal d’Échallens prouvent la présence du castor dans le secteur. Sylvain Muller

Depuis deux ans déjà et pour quelques mois encore, le Canton procède à de grands travaux sur le cours du Talent, entre Goumoëns-le-Jux et Froideville. Pour un montant de 1,4 million de francs, il supprime six obstacles artificiels empêchant la migration des poissons depuis la plaine de l’Orbe jusqu’au cœur du Gros-de-Vaud.