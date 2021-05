Déconfinement – Les centres aquatiques crient à l’injustice Alors que tout ou presque peut rouvrir, les centres aquatiques resteront fermés ce lundi, comme les discothèques. Julien Wicky

Aquaparc, au Bouveret (VS), ne pourra vraisemblablement pas rouvrir avant le mois de juillet. DR

Ce lundi, c’est presque un retour à la normale qui attend les Suisses. Le Conseil fédéral est allé plus loin que prévu et a ouvert les espaces intérieurs des restaurants, mettant fin à l’enseignement obligatoire à distance, allégeant les dispositions du télétravail, augmentant les limites pour les réunions publiques et privées, rouvrant les piscines intérieures, les saunas mais… pas les parcs aquatiques.

Pour ces derniers, c’est la douche froide alors que les beaux jours daignent enfin s’installer. Ils ont le droit d’ouvrir leurs espaces extérieurs, mais ça leur fait une belle jambe. Car l’essentiel de leurs attractions se trouve à l’intérieur, comme c’est le cas à Aquaparc, au Bouveret, seule infrastructure de ce type en Suisse romande.