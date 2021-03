Logistique – Les centres de vaccination devront être fluides La société ProcSim a élaboré divers modèles pour fluidifier les vaccinations à grande échelle. Ivan Radja

Le flux doit être le plus unidirectionnel possible (ici à Philadelphie, États-Unis). AFP

Dès le mois de mai, la campagne de vaccination devrait passer la vitesse supérieure. Mais l’administration de doubles doses (ou une seule, si l’on parle du vaccin de Johnson & Johnson) à la population non vulnérable ne s’improvise pas. Sur quelque 3 millions de personnes, environ 68% ont l’intention de se faire vacciner, selon un sondage effectué il y a deux semaines par le projet Covid-Norms de l’Université de Zurich. Éviter les goulets d’étranglement et les engorgements sera primordial. «Car, d’autant plus que cette vaccination se fait sur une base volontaire, il faut absolument que ce processus soit le plus efficace et convivial possible», souligne Antoine Hayek, cofondateur de la société ProcSim, basée à l’EPFL.