Imbroglio ferroviaire – Les céréales descendent du train pour mieux voyager en camion L’arrêt du transport de l’orge et du blé par le rail depuis le centre de Bussy-Chardonney fait tousser au pied du Jura. Retour sur une improbable polémique. Cédric Jotterand

Les trains de la compagnie Morges-Bière-Cossonay ne font plus que passer devant les tuyaux de céréales (à droite) du centre collecteur de Bussy-Chardonney, celles-ci étant désormais transportées par camion. 24HEURES/JEAN-PAUL GUINNARD

Une lettre de la Commune, deux interventions au Grand Conseil, une prise de position du Conseil d’État, des articles de presse et une clarification de l’entreprise concernée: l’arrêt du transport des céréales par le rail entre Bussy-Chardonney et Cossonay-Gare (connectée aux grandes lignes) tourne au psychodrame au pied du Jura. On y peine à comprendre – à l’heure du défi climatique – le retour en grâce des camions pour acheminer l’orge et le blé entre ces deux sites agricoles.