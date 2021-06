Culture et coronavirus – Les certificats Covid entrent en scène au Montreux Jazz Première manifestation d’envergure en Suisse depuis le début de la crise sanitaire, le festival présente ses mesures. Noriane Rapin

La scène sur le lac du Montreux Jazz Festival accueillera les premiers artistes dès vendredi. Keystone

Dès vendredi, le rendez-vous montreusien sera la première manifestation d’envergure en Suisse depuis le début de la crise du coronavirus. Un défi aux airs de baptême du feu pour le Montreux Jazz Festival, qui a présenté lundi son plan de protection sanitaire.

La stratégie est simple: des zones à capacité réduite et à l’accès soigneusement contrôlé, toutes situées entre le Montreux Palace et le lac. Même avec environ 1500 personnes attendues chaque soir, soit dix fois moins que lors d’une édition normale, les conditions resteront strictes. Par exemple, le quai Jaccoud, qui borde la scène du lac, sera réservé aux détenteurs d’un billet strictement une heure avant la représentation et jusqu’à une demi-heure après.