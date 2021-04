Transport ferroviaire – Les CFF biffent 130 à 150 emplois temporaires L’entreprise de transports publics va supprimer des dizaines d’emplois temporaires de nettoyage en raison d’une réorganisation de ce secteur. Entre 30 et 50 postes fixes seront créés pour leurs employés.

Le projet de réorganisation en cours doit être réalisé entre mi-2022 et fin 2023, a indiqué samedi un porte-parole des CFF. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Les CFF vont supprimer 130 à 150 emplois temporaires de nettoyage. Ils vont créer dans ce secteur 30 à 50 postes pour leurs employés. Ils entendent utiliser leur propre personnel dans les gares les plus fréquentées.

Le projet de réorganisation en cours doit être réalisé entre mi-2022 et fin 2023, a indiqué samedi un porte-parole des CFF à Keystone-ATS, confirmant une information de la «Schweiz am Wochende». Tous les employés internes conservent leurs places et aucun emploi n’est supprimé.

Offres pour un emploi fixe

Le personnel des CFF s’occupera des travaux de nettoyage dans les gares fréquentées par plus de 80% des voyageurs. Les gares à plus faible fréquentation et autres installations seront prises en charge par du personnel externe.

Mais les CFF auront alors besoin de moins de personnel externe. Tous les employés temporaires recevront une offre pour un emploi fixe, selon le porte-parole.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.