Un contrat à 2 milliards – Les CFF commandent 286 nouveaux trains à Stadler Rail Les CFF ont choisi le fabricant thurgovien Stadler pour l’achat de nouvelles rames. Ces dernières offriront davantage d’espace pour les vélos, les poussettes et les bagages.

«Nous avons commandé une grosse quantité de même matériel pour s’assurer une compatibilité de matériel», a déclaré mardi le directeur général des CFF Vincent Ducrot devant la presse. KEYSTONE/Marcel Bieri

Le fabricant Stadler Rail livrera 286 nouvelles rames aux CFF et à deux de leurs filiales pour le trafic régional. Stadler l’a emporté sur le français Alstom et l’allemand Siemens lors de la mise au concours. Le contrat porte sur 2 milliards de francs.

Les premiers trains entreront en service dès 2026 en Suisse orientale et en Valais. La Suisse centrale suivra en 2028. «Nous avons commandé une grosse quantité de même matériel pour s’assurer une compatibilité de matériel», a déclaré mardi le directeur général des CFF Vincent Ducrot devant la presse.

Avec leurs filiales Thurbo en Suisse orientale et Regionalps en Valais, les CFF acquièrent du fabricant thurgovien 286 nouvelles rames automotrices à un étage. Les nouveaux trains remplaceront principalement des S-Bahn.

Réception mobile

Les nouvelles rames apporteront de nombreuses améliorations. Elles offriront davantage d’espace pour les vélos, les poussettes et les bagages volumineux. De plus, elles permettront une bonne réception pour la téléphonie mobile. Tous leurs compartiments seront munis de prises électriques. Chaque composition offrira deux places pour les personnes en fauteuil roulant, ainsi que des WC.

Ces nouvelles rames bénéficient en outre d’une meilleure motorisation, gage de ponctualité. Le nouveau train devra être homologué pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche.

Cet investissement est un signal important pour le transport régional, a expliqué Vincent Ducrot. «Les nouveaux trains sont conçus sur des techniques éprouvées», a-t-il dit.

Bonne nouvelle pour Staldler

À l’origine, l’appel d’offres portait sur 194 trains. Leur nombre a été porté à 286 lorsque les entreprises ferroviaires ont fixé leur zone d’exploitation de manière définitive, en accord avec la Confédération et les cantons. C’est la seule manière de remplacer tous les trains destinés à être réformés au terme de leur durée de vie.

Aux CFF, les nouveaux véhicules remplaceront des rames Domino et FLIRT de première génération ainsi que des trains-navettes tractés par une locomotive. Chez Thurbo, ils prendront la place des automotrices articulées et au RegionAlps, ils succéderont aux rames Domino et NINA.

Ce contrat est une bonne nouvelle pour Stadler Rail. Le mois dernier, l’entreprise a perdu un contrat de 3 milliards d’euros en Autriche en raison d’un problème formel de signature numérique non reconnue dans ce pays.

