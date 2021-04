Transport ferroviaire – Les CFF passent une supercommande à Stadler Rail La firme thurgovienne signe un contrat de 1,3 milliard de francs. Le confort des voyageurs romands et zurichois sera amélioré. Philippe Rodrik

Montage final de compositions de Stadler Rail, 2019. KEYSTONE

L’épidémie de coronavirus ne peut pas tout remettre en cause. Le rail et l’industrie le prouvent. Les CFF ont ainsi confirmé une commande de 60 trains chez Stadler Rail, mercredi matin. L’addition s’élève à 1,3 milliard de francs. Une transaction concernant à vrai dire toute la population suisse. Avec quelques efforts particuliers à l’intention des usagers romands et zurichois.

L’ex-régie fédérale prévoit ainsi de se doter de 60 trains à deux étages du type «InterRegio». Ces véhicules seront montés et achevés dans l’usine saint-galloise de Sankt Margrethen. Ils compléteront ou moderniseront la flotte existante avec un objectif majeur: la mise en œuvre de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) en trafic grandes lignes.