Réservation obligatoire – Les CFF promettent d’offrir plus de place pour les vélos Une pétition munie de 54’000 signatures dénonce la pratique imposée aux cyclistes dans les intercity. L’ex-régie fédérale se défend. Mateus Carvalho , Patrick Monay

Confrontés à une forte demande, les CFF ont créé 40% de places supplémentaires pour les vélos. KEYSTONE/Gaëtan Bally

«Des études sont lancées pour adapter les trains actuels et y intégrer plus de places vélo», affirme Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Elles viendront s’ajouter aux 4000 places de vélo déjà créées cette année: les lignes les plus fréquentées «ont bénéficié d’un triplement de leur capacité vélo», souligne-t-il. Les compartiments bagages ont notamment été aménagés à cet effet.

Le nouveau matériel roulant des CFF sera lui aussi conçu en fonction des besoins spécifiques des cyclistes. Le train duplex commandé à Bombardier pourra ainsi transporter «jusqu’à 24 vélos, contre 9 pour les trains duplex actuels», signale Frédéric Revaz.