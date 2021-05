Transport ferroviaire – Les CFF relancent les liaisons vers les pays voisins Après une interruption due à la pandémie, la compagnie de chemins de fer rétablira plusieurs liaisons internationales au cours du mois de mai, notamment vers la France et l’Italie.

Au niveau du trafic franco-suisse, le TGV Lyria reprendra du service à partir de mercredi déjà. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les voyageurs suisses pourront de nouveau se rendre en train dans les pays voisins d’ici fin mai. Après une interruption due au coronavirus, les CFF remettent en place les liaisons internationales vers la France et l’Italie, ainsi que les trains de nuit à destination de l’Autriche, de l’Allemagne et de l’Europe de l’Est.

Au niveau du trafic franco-suisse, le TGV Lyria reprendra du service à partir de mercredi déjà. Quatre liaisons seront proposées au départ et à destination de Genève, deux de Lausanne et trois de Zurich, a indiqué mardi à Keystone-ATS Martin Meier, porte-parole des CFF, complétant une information du «Blick».

L’offre au départ et à destination de l’Italie sera disponible à partir du 31 mai. Les détails seront définis et communiqués prochainement, assure le porte-parole.

Trains de nuit

Les offres de trains de nuit Nightjet, en collaboration avec les ÖBB, l’homologue autrichien des CFF, reprendront elles les 24 et 25 mai et seront pareilles à celles de décembre 2020. Les voyageurs pourront se rendre dans les villes allemandes de Berlin et de Hambourg ainsi que dans les villes autrichiennes de Graz et de Vienne. Ils pourront aussi voyager dans les capitales suivantes: Zagreb (Croatie), Prague (République tchèque) et Budapest (Hongrie).

Les réservations sont possibles dès à présent et les trajets peuvent être consultés sur l’horaire en ligne, précise Martin Meier. Les CFF recommandent de se renseigner assez à l’avance sur les conditions d’entrée dans les pays concernés.

Le porte-parole indique qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur les prévisions de taux d’occupation. Mais actuellement, ces taux sont faibles en raison des restrictions d’entrée encore en vigueur.

ATS

