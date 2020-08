Suisse – Les CFF se choisissent de nouvelles voix, sauf en français La voix actuelle en français a été maintenue mais elle sera désormais produite sous une forme numérique optimisée.

Les CFF affirment que la solution retenue «permet de produire avec beaucoup de souplesse des annonces plus intelligibles avec un rythme de diction très naturel», KEYSTONE

Les CFF et le BLS vont introduire de nouvelles voix pour les annonces dans les gares et les trains. Cela ne concerne toutefois que la Suisse alémanique, le Tessin et les annonces en anglais.

Pour la Suisse romande, c’est la voix actuelle qui a été retenue à l’issue de l’examen de différents échantillons, expliquent jeudi les deux compagnies. La voix en français sera toutefois produite sous une forme numérique optimisée.

Un logiciel générera désormais toutes les phrases souhaitées à partir de mots isolés. Contrairement au système actuel, où les séquences sont assemblées au cas par cas, «la nouvelle solution moderne Text-to-Speech (TTS) permet de produire avec beaucoup de souplesse des annonces plus intelligibles avec un rythme de diction très naturel», affirme le communiqué des CFF et du BLS.

Ces nouvelles voix ont déjà été utilisées pour diffuser des annonces supplémentaires en lien avec le coronavirus. Après plusieurs mois de tests, elles seront progressivement introduites de septembre à octobre.

ATS/NXP