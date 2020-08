Suisse – Les CFF se font taper sur les doigts Il manque actuellement quelque 210 conducteurs de trains aux CFF, qui doivent faire l’impasse sur des dizaines de correspondances. L’Office fédéral des transports agite la menace du financement.

La crise due au coronavirus a retardé la formation des conducteurs de locomotives. KEYSTONE

L’Office fédéral des transports (OFT) a tancé les CFF pour avoir manqué des dizaines de correspondances chaque jour en raison du manque de conducteurs de train. «Un tel allègement de l’horaire est inacceptable pour nous», a déclaré un porte-parole de l’OFT vendredi sur les ondes de SRF.

Les CFF ont présenté mercredi l’horaire 2021 et annoncé qu’il y aurait diverses restrictions sur l’offre à partir du 7 septembre jusqu’à l’entrée en vigueur de l’horaire 2021 en décembre prochain. Ainsi, les jours ouvrables, environ 200 des plus de 9000 trains en service ne circuleront pas. Dans certains cas, il faudra utiliser des bus de remplacement. Les trajets seront plus longs.

Il manque actuellement quelque 210 mécaniciens aux CFF. La crise due au coronavirus a retardé leur formation. L’ex-régie fédérale a reçu une lettre du directeur de l’OFT. Peter Füglistaller a fait savoir que l’OFT n’était pas au courant du fait que les CFF réduisaient leurs services et que l’interruption temporaire des lignes entières de RER n’est pas acceptable.

Si les CFF ne fournissent pas les services prévus pour le transport régional de voyageurs, la Confédération ne les financera pas. Les CFF devront de surcroît financer eux-mêmes leurs offres de remplacement.

Les cantons, qui ont également commandé des prestations aux CFF et les ont cofinancées, se penchent sur les conséquences de la réduction des prestations. «Si les CFF cessent simplement de fournir ces services unilatéralement, la question se pose de savoir s’il est possible d’obtenir un dédommagement financier», a déclaré sur SRF Hans-Peter Wessels, président de la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics et conseiller d’Etat de Bâle-Ville.

ATS/NXP