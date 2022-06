Conséquence de la guerre – Les chaînes russes zappées par Citycable Net+ ne fournit plus à l’opérateur de télécommunication lausannois les chaînes de télévision russes, bannies du satellite européen qui les émettait. Frédéric Ravussin

Les téléspectateurs vaudois ne peuvent plus regarder Russia Today depuis plusieurs mois. AFP

Koniets programmy. La «fin des programmes» russes a surpris certains abonnés de Citycable, l’opérateur de télécommunication lausannois. Ils ont constaté que les chaînes émettant depuis la Russie avaient tout bonnement disparu de leur grille.

Le Dr Maurice Stauffacher en fait partie. Si ce psychiatre n’est pas Russe, il s’intéresse de longue date à cette culture, dont il a appris la langue et pour laquelle il se rend régulièrement en Russie et en Ukraine. «Il y a deux semaines, j’ai constaté que je ne pouvais plus suivre l’émission politique quotidienne de RTR Planeta.»

Lausanne n’y peut rien

Désireux de connaître les raisons de cette décision subite et non annoncée, il a appelé Citycable. Pour obtenir après quelques échanges une réponse pour le moins surprenante: «L’employée que j’ai eue en ligne m’a expliqué après s’être renseignée auprès de son chef qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de la Ville de Lausanne, qui appliquait les sanctions européennes.»

La réponse est aussi simple que… fausse, comme le confirme Xavier Company, rétablissant la pravda: «Ce n’est évidemment pas une décision de la Municipalité. Depuis 2018, nous n’avons plus notre propre distribution de chaînes télévisées. Citycable reçoit les signaux de Net+, qui les récupère sur un satellite européen où ces chaînes ont été coupées», relève le municipal chargé des Services industriels.

«En compensation de cette triple suppression, Net+ a décidé d’ajouter Channel 8 à son offre.» Xavier Company, municipal chargé des Services industriels de la Ville de Lausanne

C’est ainsi que Russia Today a disparu de l’offre de Citycable depuis le 28 février. Et à la mi-juin, ce sont RTR Planeta et Channel 1 qui sont passées à la trappe. Cette décision n’impacte cependant pas l’ensemble des téléspectateurs vaudois, puisque Swisscom, entre autres, continue de proposer plusieurs chaînes russes, mais pas Russia Today.

«Cependant, pour compenser cette triple suppression, Net+ a décidé d’ajouter Channel 8», reprend Xavier Company. Prise d’antenne possible dès vendredi 1er juillet.

