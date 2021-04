Portrait de Katia Gindro – Les champignons remplissent sa vie de passion La responsable du groupe de mycologie de Changins a eu une révélation pour son domaine, qu’elle explique aussi bien qu’elle l’étudie. David Moginier

Katia Gindro devant le nouveau bâtiment de l’Agroscope de Changins qui abrite ses travaux. Florian Cella/24 heures

Avec son caractère enjoué, on a hésité à titrer «La mycologue appuie sur le champignon» tant Katia Gindro met de vie et d’énergie dans son domaine de recherche. Mais on a renoncé au jeu de mots: ce serait faire injure à une vie tout entière dédiée à la mycologie, qu’elle a fait progresser de la lutte contre les maladies agricoles jusqu’à la médecine. Elle l’explique avec passion, mais aussi avec un sens de la vulgarisation qui permet au journaliste profane de suivre – un peu – son cerveau agile et son débit rapide.

N’allez pas croire qu’elle soit spécialiste des coins à morilles ou à bolets: si, enfant, elle allait les chercher avec son père, elle n’aimait pas les déguster, ce qu’elle fait un tout petit peu aujourd’hui, pour faire plaisir à sa fille qui les adore. «Ce qu’on voit en forêt, ce n’est que la représentation sexuée de réseaux de milliers de filaments organisés, qui courent sous le sol. En s’accouplant, ils donnent une chanterelle ou une amanite.»