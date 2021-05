Lutte contre le Covid-19 – Les chances d’assouplir les mesures sont de plus en plus grandes Le chef de la task force Covid-19 de la Confédération se montre optimiste au sujet de l’allègement des restrictions visant à juguler la pandémie.

Martin Ackermann, chef de la task force Covid-19 de la Confédération contre le Covid-19. KEYSTONE

Les chances de voir les mesures de protection contre le coronavirus s’assouplir en Suisse sont de plus en plus grandes, déclare dans la NZZ am Sonntag le chef de la task force Covid-19 de la Confédération. Le risque d’une nouvelle hausse des cas existe cependant toujours, avertit Martin Ackermann.

Si une réouverture trop rapide et trop grande est décidée, des personnes qui n’ont pas encore pu être vaccinées pourraient être mises en danger inutilement, ajoute-t-il.

Le professeur de microbiologie à l’EPFZ estime qu’il est encore trop tôt pour autoriser le service en salle dans les restaurants, notamment en raison du fait que les contacts rapprochés sans masque à l’intérieur des bâtiments représentent un plus grand risque d’infection. Ce risque diminuerait si davantage de personnes étaient vaccinées et si le virus à couronne circulait moins, constate-t-il.

ATS/Revue de presse

