Terrasses lausannoises – Les chantiers du Flon mettent fin à l’aventure des Arches Alors qu’il devait ne durer que deux ans, le bar installé sous le Grand-Pont ferme après onze ans, en musique. Alain Detraz

Le patron Thierry Wegmüller (à g.) en compagnie de Guillaume Bastid (responsable des Arches). Florian Cella

«Toute fin est une fête!» C’est avec ce slogan en tête que les arches du Grand-Pont vibreront une dernière fois le 31 décembre. La silent party prévue pour cette soirée clôturera une semaine musicale organisée par le bar Les Arches. C’est ainsi que se terminera une histoire entamée en 2010. Elle devait ne durer que deux ans, en raison de la rénovation annoncée de cet édifice au cœur de Lausanne. Les reports ont finalement permis à cette terrasse éphémère de s’installer dans les habitudes au cours de onze années d’exploitation.

Le Grand-Pont en 2007 laissait entrevoir les possibilités offertes par ses arches. Philippe Maeder – Archive En avril 2010, Les Arches s’ouvraient au public. Chris Blaser – Archive 1 / 2

Patron du bar et du D!Club voisin, Thierry Wegmüller se souvient encore très bien des débuts de cet établissement qui s’est soudainement dévoilé au public. «Mon plus beau souvenir, c’est peut-être le soir de l’inauguration en avril 2010, quand la passerelle du Grand-Pont était pleine de gens qui regardaient ce qu’était devenu cet endroit», dit-il. Car avant cela, les lieux n’étaient pas folichons et servaient notamment à entreposer du matériel.