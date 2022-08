Négociations aux VMCV – Les chauffeurs de bus de la Riviera seront mieux lotis Les transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve dépoussièrent leur CCT. Après des années mouvementées, l’entreprise va notamment revaloriser les salaires. Xavier Crépon

En fonction depuis septembre 2018, la directrice générale Angela Schlegel se réjouit d’être parvenue à une entente avec le partenaire social. Chantal Dervey

Après plus de trois ans de négociations, VMCV et le syndicat du personnel des transports (SEV) se sont mis d’accord sur une nouvelle convention collective de travail qui entrera en vigueur le 1er septembre. Accepté à une très large majorité par les membres, le nouveau document signé ce lundi améliore les conditions de travail des collaborateurs.



Cette démarche s’intègre dans la volonté générale de la direction de moderniser et de professionnaliser ses services après avoir essuyé plusieurs déconvenues successives révélées par une enquête de l’ancien hebdomadaire «Le Régional», ainsi que par plusieurs audits: infraction à la loi sur le travail (LDT), sous-effectif, système informatique inadapté à la taille de l’entreprise et dédommagement dans le cadre d’un appel d’offres avaient entre autres écorné l’image de la société de bus de la Riviera ces dernières années.