Gare de Cossonay-Penthalaz – Les chauffeurs devront attendre les trains en retard Pour une ou deux minutes parfois, des usagers voient le bus leur passer sous le nez. Le député Alberto Mocchi a obtenu que CarPostal soit rappelé à l’ordre.



​​ Cédric Jotterand

Les chauffeurs des bus ont été priés de s’adapter aux retards des trains, un écart de deux minutes pouvant avoir de lourdes conséquences pour les habitants de certains villages comme Daillens ou Saint-Barthélemy. CELLA FLORIAN

Syndic de Daillens et député Vert, Alberto Mocchi met ses idées en pratique en prenant les transports publics. Mais lorsque le bus qui doit le ramener dans sa commune lui passe sous le nez, il voit rouge. «La ligne 414, reliant la gare de Cossonay-Penthalaz à celle d’Échallens, démarre quelques minutes après l’arrivée des trains. Si le chauffeur respecte l’horaire à la lettre, ce qui est le cas, des habitants de Penthalaz, Daillens, Bettens, Saint-Barthélemy et Echallens sont contraints de rester à quai plusieurs fois par an.»

Et dans le meilleur des cas, patienter un bon moment jusqu’à la prochaine course. Sauf quand il s’agit de la dernière – celle de 19 h 49 – ce qui reporte le problème… au lendemain. «Il s’agit donc de faire du stop ou de rentrer à pied ou en taxi, ce qui va clairement à l’encontre de notre politique en faveur des transports publics. Il suffirait que les chauffeurs attendent les trains en provenance de Lausanne et Yverdon une ou deux minutes de plus et le tour serait joué.»

Le Conseil d’État interpellé

Les communes concernées – et alertées par leurs citoyens mécontents – ont écrit à CarPostal, dont la réponse a été jugée évasive. Raison pour laquelle Alberto Mocchi a interpellé le Conseil d’État, qui a enclenché la seconde pour réagir. «La Direction générale de la mobilité et des routes, dès qu’elle a eu connaissance des problèmes relevés par le député, est intervenue auprès de CarPostal pour rappeler l’importance d’assurer les correspondances, en particulier pour les dernières liaisons de la journée.»

L’entreprise a promis de renforcer l’information et la communication auprès de ses chauffeurs en vue d’un meilleur respect de la directive interne qui doit permettre d’assurer, hors événement exceptionnel, la correspondance entre les deux derniers trains CFF et le bus régional en direction d’Échallens. «C’est une bonne chose et j’ai presque été surpris par la rapidité de l’intervention cantonale, se réjouit le principal intéressé. Reste maintenant à passer de la théorie à la pratique car le scénario s’est déjà reproduit au mois de janvier.»

S’ils peuvent paraître anecdotiques en dehors des pendulaires concernés, ces couacs à répétition sont de nature à remettre en question les correspondances extrêmement serrées, ces dernières se fondant sur un respect scrupuleux des horaires, tradition helvétique qui s’est effritée ces dernières années. La directive interne à CarPostal le prend en compte, puisqu’elle fixe à dix minutes le temps d’attente à disposition d’un chauffeur pour absorber un éventuel retard des trains du RER Vaud, «ce qui doit en principe permettre de garantir la correspondance avec la ligne CarPostal 414, hormis en cas de situations et retard exceptionnel», indique le Conseil d’État.

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. Plus d'infos @JotterandC

