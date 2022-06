Transports motorisés – Les chauffeurs Uber genevois pourront reprendre leurs activités Un accord a été conclu entre l’État de Genève et l’entreprise: les chauffeurs Uber pourront rapidement reprendre leurs activités. DKL

FLORIAN CELLA

Les négociations ont été intenses, explique ce vendredi un communiqué du Département de l’économie et de l’emploi. Mais un accord a été conclu entre l’État et Uber, signé ce vendredi par la conseillère d’État Fabienne Fischer et les représentants de l’entreprise de transports. Bonne nouvelle pour les chauffeurs, qui vont pouvoir reprendre rapidement leurs activités.

Ces derniers étaient à l’arrêt depuis le 4 juin, suite à la décision du Tribunal fédéral de les considérer comme des employés de l’entreprise Uber. Celle-ci s’est engagée à se mettre en conformité avec la loi et avec les prescriptions du droit du travail, et à verser aux chauffeurs les salaires qui leur sont dus. En conséquence, l’interdiction faite à Uber de poursuivre ses activités, décrétée par le Service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, a été levée.



