Festival du Swiss Vapeur Parc – Les Chemins de fer rhétiques en vedette au Bouveret Le 39e Festival international de la vapeur se déroule ces jours dans le parc dédié aux chemins de fer miniatures. Plus de 140 machines sillonneront les voies. Christophe Boillat , Riviera-Chablais votre région

Locomotive mythique des Chemins de fer rhétiques et pièce unique au monde, la «RhB107» grisonne fait désormais partie du patrimoine du Swiss Vapeur Parc. Elle a été inaugurée ce vendredi. Christophe Boillat

Après deux ans d’interruption due au Covid, le Festival international de la vapeur reprend ses droits au Bouveret. La 39e édition se déroulera jusqu’à samedi prochain sur les rails du Swiss Vapeur Parc (SWP), dans un parc qui met en lumière des locomotives et wagons miniatures dans un décor rappelant les bâtiments emblématiques du Chablais.

«Nous aurons durant ces dix jours pas moins de 140 machines différentes. Outre les nôtres, nous accueillons celles de passionnés conducteurs et machinistes venus de toute la Suisse, aussi de Grande-Bretagne, Allemagne, Suède et France. En gros, 200 vaporistes passionnés», détaille Damien Fulbert, directeur.

2500 personnes sont attendues par week-end et environ 500 chaque jour. À noter qu’en 2021, le SWP a enregistré 150’000 entrées en tout, 55% des visiteurs étant soit vaudois, soit valaisan.

Comme à l’accoutumée, les responsables de l’association qui compte 86 membres proposent des nouveautés. «Là, nous avons frappé très fort avec une pièce unique au monde. Il s’agit d’une parfaite réplique de la locomotive mythique RhB107. Construite en 1906, elle circulait sur la ligne de l’Albula des Chemins de fer rhétiques aux Grisons», révèle Yves Marclay, président du SWP.

Rutilante, la machine d’une tonne et qui a nécessité trois ans de travail faisait l’objet de toutes les attentions vendredi. Elle tractera plusieurs wagons Rhätische Bahn, déjà propriété du parc, qui convoieront environ 40 passagers à la fois.

Ce samedi et le suivant, le festival se déclinera en «Nuit de la vapeur» jusqu’à 22 h 30, avec des concerts en prime, plus grillades et raclettes. L’occasion aussi pour les petits vaporistes de découvrir une nouvelle animation là encore. Il s’agit d’un grand train en bois, dont chaque wagon est un espace de jeu différent. Un bloc sanitaire tout neuf est mis à disposition du public, avec un local Samaritains et des toilettes adaptées.

