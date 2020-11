Présidentielle américaine – Les chiens vont faire leur retour à la Maison-Blanche Après 4 ans sans présence canine, les deux chiens de Joe Biden, Champ et Major, vont pouvoir gambader sur les pelouses du 1600 Pennsylvania Avenue.

Joe Biden prend la pose avec Major, tandis que son épouse Jill se promène avec Champ, issu d’un refuge et premier chien de sauvetage à la Maison-Blanche. Facebook/Twitter/ AFP

L’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis est synonyme d’un retour aux us et coutumes bien établis, même en matière d’animaux domestiques. Donald Trump avait en effet créé la rupture, en n’ayant jamais eu de chien à la Maison-Blanche.

Son successeur démocrate s’installera lui avec deux bergers allemands: Champ, dans la famille Biden depuis 2008, et Major, adopté en 2018 dans un refuge. Le second sera le premier chien de sauvetage au 1600 Pennsylvania Avenue.

Les Américains étant très attachés aux «meilleurs amis de l’homme», il n’est pas exclu que ce duo canin ait apporté quelques voix à l’ancien vice-président de Barack Obama. Pendant la campagne, Joe Biden, réputé pour être un homme chaleureux et empathique, n’avait pas hésité à jouer de cette corde sensible.

Il avait notamment publié sur Instagram des photographies de chiens portant ses couleurs et ajouté en légende: «Je suis peut-être un peu partial, mais je pense que Champ et Major feraient de super First Dogs!".

À l’inverse, le peu d’intérêt de Trump pour les chiens a régulièrement été épinglé par ses détracteurs, qui avaient créé des T-shirts, barrés de la mention «il n’a même pas de chien», preuve absolue, selon eux, de son manque de coeur.

ATS/NXP