Mon collègue s’appelle Médor – Les chiens font leur trou dans les entreprises vaudoises Il y a un an, le Conseil fédéral levait l’obligation du télétravail. Depuis, les Vaudois sont toujours plus nombreux à prendre leur chien au bureau.

Catherine Cochard

Une fois par semaine en moyenne, Gérard Roca (tout à gauche, entouré de collègues) emmène sa chienne Heika sur son lieu de travail, le siège de Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz. Chantal Dervey

Chaque matin, quand Bruce passe la porte du bureau, il est accueilli en fanfare. On le salue, le complimente. On se moque parfois de lui lorsqu’il pleut et que son odeur embaume l’espace. Il ne s’en émeut pas plus que ça et retourne volontiers à l’inspection de son entrejambe.