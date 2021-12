Avancée de la robotique – Les chiens-robots vont devenir les futurs animaux de compagnie Les fabricants de robots sont de plus en plus nombreux à proposer des chiens-robots d’un gabarit plus compact, et dotés de fonctions orientées grand public. Christophe Pinol

Le chien AlphaDog, développé par la firme chinoise Weilan. AFP

Et si en plus d’avoir le nez dans nos smartphones, on se retrouvait bientôt avec un petit animal de compagnie 2.0, monté sur quatre pattes, trottinant à nos côtés? Un chien-robot capable d’effectuer différentes tâches au quotidien: nous accompagner pour un footing, porter nos courses, nous guider à travers la ville… Une idée saugrenue tout droit sortie d’un roman de science-fiction?

De la fiction à la réalité

Peut-être pas tant que ça… Il n’y a qu’à voir Spot, le chien-robot développé par Boston Dynamics… Ces dernières années, on l’a vu faire son show aux quatre coins du monde: jouer les bergers en Nouvelle-Zélande, aider la police de New York ou encore récemment singer les Rolling Stones dans une reprise du clip «Start Me Up». Sauf que pour effectuer de telles prouesses, l’engin a besoin d’être piloté, ou programmé, et qu’avec ses 83 cm de haut et ses 32 kg sur la balance, ce n’est pas vraiment le genre de jouet que l’on embarque sous le bras en partant acheter du pain. Sans compter que l’addition – 70’000 dollars pièce – risque de refroidir le plus fervent des geeks.