Tennis – Les chiffres fous de la carrière de Roger Federer Le tennisman bâlois a battu d’innombrables records au cours de sa carrière. Liste non exhaustive de quelques-uns des chiffres qui lui sont désormais associés pour l’éternité.

Roger Federer après sa victoire à l’Open d’Australie en 2018, son vingtième et dernier titre du Grand Chelem. AFP

1526 matches

Depuis son entrée dans le monde professionnel en 1998, le Bâlois a remporté 1251 victoires et subi 275 défaites.

103 titres

Il a collectionné plus de 100 trophées sur le circuit ATP. Seul l’Américain Jimmy Connors a fait mieux (109). C’est à Bâle et à Halle (10 succès) qu’il a soulevé le plus de fois la Coupe.

20 titres en Grand Chelem

Le palmarès se décline de la manière suivante: 8 sacres à Wimbledon, 6 à l’Open d’Australie, 5 à l’US Open et 1 à Roland-Garros. Seuls deux joueurs ont fait mieux que lui: Rafael Nadal (22) et Novak Djokovic (21). Il a de surcroît pris part à 31 finales dans ces quatre tournois majeurs.

130 millions de dollars

On y ajoute 594’339 billets verts et on obtient le total de ses gains en carrière.

310 semaines

Le laps de temps passé sur le siège du No 1 de classement de l’ATP. Il l’a même fait durant 237 semaines consécutives entre le 2 février 2004 et le 11 août 2008.

11’948 aces

Seuls l’Américain John Isner (13’960) et le Croate Ivo Karlovic (13’728) présentent un meilleur chiffre.

1 Coupe Davis

Soulevée le 23 novembre 2014 à Lille après la victoire de la Suisse contre la France (3-1).

1 médaille d’or olympique

Remportée en double avec le Vaudois Stan Wawrinka à Pékin en 2008. En finale, le duo helvétique s’était défait des Suédois Simon Aspelin et Thomas Johansson en 4 sets.

