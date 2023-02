Phénomène musical – Les chiffres fous du business Aya Nakamura La jolie nana qui cherchait un joli djo a fait taire les «pookies» (commères). En quatre albums, elle est devenue l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde, jusque dans le métavers. Jocelyn Rochat

Aya Danioko a choisi son nom de scène Nakamura, en référence à un personnage de la série TV «Heroes». AFP

Elle chante comme elle parle, en argot des cités, et cette particularité lui a permis de devenir l’artiste féminine francophone la plus écoutée dans le monde. Des CD aux vidéos sur YouTube, en passant par le réseau social TikTok et même le jeu vidéo «Fortnite», le parcours d’Aya Nakamura en dit long sur les évolutions récentes de l’industrie musicale au XXIe siècle. Retour sur des chiffres qui donnent le tournis, quelques jours après la sortie de «DNK», le nouvel album de cette star née au Mali, mais qui a grandi en banlieue de Paris.