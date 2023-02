«Histoire des préjugés» – Les Chinois sont-ils fourbes et les femmes hystériques? Dans un ouvrage collectif et éclairant, une quarantaine d’historiens remontent aux origines d’opinions préconçues qui traversent les âges comme de sales maladies. Jérôme Estebe

Kim Novak dans «Vertigo»: les femmes qui se parfument sont-elles dangereuses? DR

À l’heure où crépitent complotisme, fake news et autres calomnies virales, voilà un livre qui fait du bien. «Un antidote à la haine», même, comme le clame la quatrième de couverture. Dans l’ouvrage collectif «Histoire des préjugés», une quarantaine d’historiens de renom et de tous horizons explorent les origines d’une flopée d’a priori vénéneux, qui n’en finissent pas de courir les zincs et réseaux sociaux. Les gauchers sont maladroits. Les Japonais sont suicidaires. Les Indiens vivent dans la crasse. Et puis les Noirs, les femmes, les intellectuels, les Juifs, les roux, les Arabes, les homosexuels ou les belles-mères…