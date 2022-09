Sortir ce week-end – Les choix de la rédaction Du classique aux expositions, sans oublier un festival sur le parvis de la cathédrale, il y en a pour tous les goûts! Natacha Rossel Florence Millioud Henriques Matthieu Chenal Francois Barras

Classique: Riviera Classic+

Le petit festival Riviera Classic+ réunit à La Tour-de-Peilz et à Vevey quelques musiciens romands de premier plan. DR

Le petit festival Riviera Classic+ réunit à La Tour-de-Peilz et à Vevey quelques musiciens romands de premier plan. On y croisera notamment le pianiste Cédric Pescia dans Schumann, la chanteuse de jazz Sandy Patton, des lieders romantiques, Benjamin Cuche en narrateur de «Pierre et le Loup» et l’Ensemble Vocal de Lausanne.

Scène: «L’Envol»

Saltimbanques ailés, Léon et Bertrand Lenclos entraîneront le public de l’Échandole dans «L’Envol», samedi soir. Le temps d’un spectacle serti d’effets visuels et sonores, les artistes défient les lois de l’apesanteur et réveillent le mythe séculaire: voler, comme les oiseaux et les êtres surnaturels.

Expositions: Un trio à Assens

Dans son bel espace laissant respirer l’art, le Centre culturel d’Assens donne à voir une collective comme un éventail des sensibilités et des matières, en exposant les peintures d’Isabel Cobbi-Callen, les dessins brodés sur tissu de Liliana Gassiot et les sculptures sur bois de Beat Breitenstein.

«Double vie»

Le travail de la sculptrice Isabelle Ardevol est exposé à Montreux, en duo, avec William Gammuto et ses photos, qui éclairent ce même thème. Maison Visinand

Les plaques de marbre, abandonnées, retrouvent une vie avec la sculptrice Isabelle Ardevol. Plus belle? Plus significative? Ces questions tournent en boucle dans son travail qu’elle expose à Montreux, en duo, avec William Gammuto et ses photos, qui éclairent ce même thème.

Que du plaisir!

Trois jours, ça passe vite, mais quand ils sont aussi intenses que ceux que propose l’Association Salon Beauregard à Yverdon, c’est cadeau. D’autant que plaisir et désir sont à l’affiche de l’exposition collective prévue ce week-end, des performances, des dégustations, des concerts, des lectures ou encore des repas. De quoi chatouiller tous les sens.

Musique à Aigle

La nouvelle Association des Amis de la Musique, à Aigle, lance une saison de six concerts lançant des ponts entre le classique et d’autres genres ou disciplines. Cette offre originale est conçue par le pianiste et compositeur Matthieu Mantanus. Lequel ouvre la saison ce samedi avec BACHBOX, un voyage entre Bach et l’électronique, immergé dans des projections vidéo de l’artiste visuelle Sara Caliumi.

Concerts: La Matrice

Du rap, de la trap, de l’afrobeat et toutes ces sortes de choses! Porté par l’énergie de quelques passionnés, le festival La Matrice investit pour la 3e reprise le parvis de la Cathédrale et y déroule un nombre impressionnant de jeunes talents: 18 en tout. Shaga, Vicky R, Caremline, des noms pas encore connus, mais que l’on peut soutenir d’autant plus énergiquement que le festival est gratuit.

