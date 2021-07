Sorties culturelles – Les choix de la rédaction Molière revisité à Yverdon, Beethoven célébré à Évian… cette semaine, on se bouge! Natacha Rossel , Matthieu Chenal

Molière revisité

«Poquelin II» de TG stan, à l’affiche du TBB. kvde.be

Désopilants, les comédiens du TG stan s’attaquent une nouvelle fois à Molière dans «Poquelin II», montage loufoque de «L’Avare» et du «Bourgeois gentilhomme» à savourer jeudi et vendredi soir au Théâtre Benno Besson, à Yverdon. Avec la complicité du public, le collectif flamand revisite ces deux satires sociales et dissèque les manies ridicules de la bourgeoisie dans un spectacle fantasque et furieusement rythmé.

La Grange au Lac bruisse à nouveau

Sur les hauteurs boisées d’Évian, la Grange au Lac, salle de concert construite jadis en l’honneur de Rostropovitch, a retrouvé son lustre d’antan. Les Rencontres Musicales d’Évian s’y déroulent jusqu’au 3 juillet. À signaler en particulier le concert de vendredi: l’orchestre «maison» du festival joue Beethoven («Symphonie n° 6» et «Concerto pour violon») avec le violoniste Christian Tetzlaff et Lars Vogt, le nouveau chef de l’Orchestre de chambre de Paris.

Musique romantique a cappella

Brahms, Mendelssohn, Bruckner, Reger: ces quatre compositeurs germaniques ont su allier leur style romantique avec celui de la musique ancienne dans leur musique sacrée. Les Vocalistes romands de Renaud Bouvier retrouvent le public avec ce programme à la beauté plastique indéniable, mais qui demande une écoute attentive, tant cette musique est dense d’écriture et riche en résonances multiples. En contrepoint, Valentin Villard interprète à l’orgue seul quelques pages de Brahms et Reger.

Le Château de l’Aile en musique

FeTa, alias Tashko Tashev et Felix Froschhammer DR

Habituellement, le festival Riviera Classic+ se tient à La Tour-de-Peilz en février. En cette année pas comme les autres, la manifestation se délocalise temporairement et investit le Château de l’Aile à Vevey pour trois concerts inattendus les premiers jeudis de juillet. Le «+» du festival prend tout son sens cet été avec des propositions défendues par des musiciens classiques, mais sortant clairement des sentiers battus.

Le premier rendez-vous, ce jeudi 1er juillet, est assuré par le duo FeTa dont le nom vient des premières lettres du nom de Felix Froschhammer et Tashko Tasheff. Le violoniste allemand et le contrebassiste-accordéoniste bulgare se sont rencontrés à la Haute Ecole de Musique de Lausanne et ont multiplié depuis les formules pour jouer ensemble de la musique tantôt classique, mais surtout balkanique, klezmer, orientale ou latino. La fête musicale commence à deux et elle aura des saveurs franches et épicées, une vraie macédoine d’influences parfumées.

