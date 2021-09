Sorties culturelles – Les choix de la rédaction Théâtre, jazz ou classique, voici nos choix de la semaine. la rédaction

Face à l’ultramoderne solitude, y aura-t-il «L’amour sans filtre»? Réponse au Théâtre Pulloff. DR

Amours virtuelles

Un homme, une femme, enfermés dans une bulle. Accros aux réseaux sociaux, ils n’existent qu’à travers des filtres et mesurent leur valeur au nombre de «likes». Vont-ils réussir à sortir de leur isolement et à se projeter dans «L’amour sans filtre»? Carole Epiney et Lionel Chiuch confrontent notre rapport au monde virtuel dans une partition pour deux acteurs, à l’affiche du Pulloff jusqu’au 12 septembre. – NRO

Lausanne, Pulloff

Je 2 sept. (19 ​h), ve 3 (20 ​h), sa 4 (19 ​h), di 5 (18 ​h). Jusqu’au 12.

Rens. 021 311 44 22

www.pulloff.ch