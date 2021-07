Sorties culturelles – Les choix de la rédaction Spectacle de danse, festivals ou cinéma en plein air, voici nos choix de la semaine. Thérèse Courvoisier , Florence Millioud-Henriques , Natacha Rossel

Culbuto promet un joyeux tournis. DR

Cirque

Culbuto célèbre le déséquilibre

La Cie Mauvais Coton propose un ovni tout public vendredi soir avec ce «solo à deux» (sic!) sur un mât. En vrai, une célébration du déséquilibre à 360 degrés sur une sorte de toupie géante. On explore ses limites, on se met en danger, on titille les lois physiques et on laisse cette expérience ludique faire écho dans notre cerveau. On se questionne sur notre capacité au laisser-aller, à l’abandon, à la découverte et on s’accroche joyeusement pendant trente minutes. On ose? TCO

Jeune public

«Voyage de l’âne»

Anne-Claude Laurent et François Cerny embarquent les enfants (dès 4 ans) dans «Le Voyage de l’âne», au cœur du Théâtre de Verdure. Le duo de conteurs lausannois chuchotera des histoires pendant une cinquantaine de minutes à l’aide de musiques et de bruitages. NRO

Balade

Les pas d’un Russe

Lancé dans son grand tour, l’écrivain Nikolaï Karamzine passe par Lausanne en 1789. Qu’a-t-il vu? C’est lui qui le dira dans une balade de quarante-cinq minutes sur fond de XVIIIe siècle. FMH

Concerts

Musiques à l’aube

Le pianiste lausannois Cédric Pescia promet un «voyage hypnotique» dans son choix de jouer de bon matin, au bord du lac et «en interprète fervent» les «Sonates et Interludes» de John Cage. On s’envole déjà! FMH

La nuit venue

C’est tendance, culture musicale et culture du terroir s’allient pour que l’été soit plus chaud. Hummus Records et la Brasserie de Montbenon promettent de faire monter la température avec de «belles noces». FMH

«Suissesque»

La date de la fête nationale ne tient sûrement pas du hasard dans le choix de proposer un concert solidaire avec le Liban! L’Ensemble Terra-Helvetica et Daniel Thomas au carillon et à l’orgue s’alignent et s’allient sur ce programme «Suissesque» à vivre sur les hauts de Pully en faveur de Cedrus-Libani. FMH

Classique

Menuhin Festival

Envie de prendre de la hauteur et de plonger dans le même temps dans un bain londonien? Pour avoir les deux en un, c’est au Menuhin Festival qu’il faut se rendre, il reste des places pour les concerts de cette fin de semaine dont celui de la violoniste Bomsori Kim (ve 19 h 30 à Rougemont) ou du Janoska Ensemble on the Abbey Road (sa, 19 h 30 à Saanen). FMH

Danse

Ève et Pandore

Après «Hate me, tender», Teresa Vittucci dévoile avec «Doom» le deuxième volet d’un triptyque sur l’éloge de la vulnérabilité. En duo avec l’artiste sonore Colin Self, la danseuse explore les figures d’Ève et de Pandore — à l’origine du Mal sur Terre dans la Bible et la mythologie grecque — dans une perspective queer-féministe. NRO

