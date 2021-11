Sorties culturelles – Les choix de la rédaction De la photo, de l’art contemporain, du théâtre, du hard rock ou un «Requiem», il y a de quoi panacher les plaisirs culturels ces prochains temps. Florence Millioud Henriques Natacha Rossel Matthieu Chenal Francois Barras

Un monde d’images

La Vaudoise Sarah Carp a documenté le confinement en images. SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Sarah Carp, Le Matin Dimanche

Un MAG très nature

Le MAG à Montreux revient avec ses propositions originales. Edouard Curchod

Si elle ne peut faire la promesse de retrouver toutes les galeries qui l’animent année après année, la 17e édition de MAG Montreux Art Gallery offre celle de découvrir l’art en train de se faire. Jusqu’à dimanche au Centre des congrès, la foire d’art augure encore de belles vibrations autour d’une expo thématique de Jérôme Leyre et de sculpteurs sur bois, dans un esprit nature et de retour aux sources.

«Irina» au Reflet

Dans «Irina», Marika Dreistadt porte son histoire sur scène. Vicky Althaus

Irina, 17 ans, est une adolescente comme les autres. Ou presque. Confiée à l’aide sociale à l’âge de 1 an et demi, elle a traversé un cheminement de vie chahuté et sinueux. La metteuse en scène Marika Dreistadt porte son histoire sur scène dans un portrait né des récits de cette jeune femme issue de sa propre famille, qui a conté son histoire dans un roman. Entre documentaire et fiction, cette pièce intime, joyeuse aussi, tient l’affiche du Reflet, à Vevey, jusqu’à vendredi.

Yverdon hard

Hardcore en vue à Yverdon avec le groupe Closet Disco Queen. Roberto Romano

Un peu de douceur pour ouvrir le week-end? L’Amalgame tend sa joue aux claques à répétition de trois groupes électriques, fort expérimentés dans l’art d’alterner la massue et la pommade. KØDE en entrée, trio à la limite de la rupture bruitiste; Closet Disco Queen, qui ont réinventé une version gommeuse de leur hardcore dans le concept fromager des Flying Raclettes; Impure Wilhelmina enfin, légataire depuis vingt ans d’une maestria postrock où les guitares volent haut mais le son reste bas.

«Requiem» de Duruflé

Julien Laloux est à la tête du Chœur HEP et de l’ensemble vocal Arpège. DR

La dernière fois que le Sinfonietta de Lausanne a accompagné le «Requiem» de Duruflé, c’était en 2005 avec Michel Corboz. Julien Laloux chantait à l’EVL. À la tête du Chœur HEP et de l’ensemble vocal Arpège, il dirige à son tour ce grand moment de douceur et de paix céleste, et dédie ce concert à la mémoire de Michel Corboz. Fauré, dont ses saisissants «Djinns», complète le programme.

