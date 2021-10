Sortir ce week-end – Les choix de la rédaction Hommage à Brassens et à Gilles en chansons ou exploration adolescente sur la scène de Vidy, les propositions fleurissent jusqu’à dimanche. Rebecca Mosimann , Natacha Rossel , Matthieu Chenal , Boris Senff

«Un abri», une installation performative à découvrir à l’Arsenic à Lausanne. DR

«Un abri»

Samira, Diana, Noa, Pauline, Eliseu, Mamadou et Mouad ne sont pas artistes. Encadrés par la metteuse en scène Audrey Cavelius, ils et elles montent sur scène dans «Un abri», installation performative créée en résidence dans les murs de l’Arsenic. Jusqu’à dimanche, chaque interprète contera son vécu, ses émotions.

Sans filtre sur Insta

Jeanne, 16 ans, vit dans une banlieue d’Orléans avec sa famille catho. Sur Instagram, elle est _jeanne_dark_. Un soir, l’ado, que ses camarades surnomme Jeanne la Pucelle, décide de se dévoiler dans un live Insta. Sans filtre. La metteuse en scène Marion Siéfert s’est inspirée de son vécu pour créer cette performance sans filtre, à voir à Vidy ou à distance via le compte @_jeanne_dark_.

Hommage à Gilles

L’esprit et l’humour vaudois hanteront l’Hôtel de la Paix lausannoissamedi soir avec le spectacle d’ad’Opera «On a eu été plus mal»: Jean-Villars Gilles reprend vie à travers ses chansons et sa poésie. Sur scène, un florilège d’artistes d’ici réinterpréteront ses textes, avec les sketchs de Laurent Flutsch et de Pierre Blanc, et le tour de chant de Christian Baur et Michel Fuchs.

Brassens toujours

Spectacle hommage à Georges Brassens à Vufflens-le-Château samedi soir. AFP

Ils sont tous fans du chanteur français disparu il y a quarantre ans et se sont donné rendez-vous vendredi (complet) et samedi soir pour lui rendre hommage à Vufflens-­le-Château. Le café-concert «Les 200 ans de Georges Brassens» réunit huit artistes et ensembles pour lui rendre hommage. On y entendra Sarclo, Stella Guiliani, ou encore le chœur d’hommes La Concorde.

Requiems anglais

L’ensemble vocal neuchâtelois Flores Harmonici, spécialisé dans la musique médiévale, ouvre la saison d’automne à Romainmôtier avec la reconstitution d’un requiem anglais du XIVe siècle couplé à celui de Howells, du XXe.

Saison Fratres

L’ensemble Fratres explore, pour le second rendez-vous de sa saison lausannoise, les musiques dansées, de Purcell à Bartók, en passant par Lully, Rameau, Schubert et Strauss. Avec eux, les archets vont crisser!

Écrans urbains

Troisième édition d’Écrans urbains, manifestation dédiée aux films traitant d’architecture, par CUB, la Fondation pour la Culture du Bâti. Du 27 octobre au 2 novembre, le programme 2021 se déroule à Lausanne, au Cinéma Bellevaux, au MCBA (avec les avant-premières mondiales des courts métrages finalistes du TRANSFER ARchitecture Video Award 2021) et au Forum d’architecture (le projet Homo Urbanus d’Ila Bêka et Louise Lemoine, qui permet d’embrasser la vie de dix villes du monde). L’éventail des propositions est suffisamment large pour séduire les non-spécialistes, et on y retrouve certains métrages déjà remarqués à Visions du Réel, comme «Nemesis», de Thomas Imbach.

