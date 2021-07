Sorties culturelles – Les choix de la rédaction Spectacle de danse, festivals ou cinéma en plein air, voici nos choix de la semaine. Francois Barras , Boris Senff , Natacha Rossel , Cécile Lecoultre , Matthieu Chenal , Rebecca Mosimann

Gregory Stauffer dans «Sitting», à l’Arsenic. Emmanuelle Bayart

Danse assise

«Sitting»

La posture assise, ancrée dans le sol, évoque des situations plurielles. L’enfant en tailleur sur le tapis de sa classe, les militants qui font acte de résistance par le sitting, le moine qui médite, le mendiant qui fait la manche dans la rue, le chien obéissant aux côtés de son maître.

Dans «Sitting», le chorégraphe Gregory Stauffer explore la position assise au sol et met en mouvement les sensations délivrées par les ressources telluriques. Une création puissante, à découvrir jusqu’à dimanche à l’Arsenic, à Lausanne.

Cinéma en plein air au parc

Plus de deux heures aux dialogues épurés, désormais en noir et blanc. Du grand show avec Charlize Theron et Thomas Hardy. DR

Toile sous les étoiles

En 2015, George Miller donne suite à la saga «Mad Max» avec une punchy Charlize Theron pour cogner quelques clichés machistes et survivre au chaos écologique. Deux ans plus tard, l’Australien édite sa pépite en noir et blanc, «Mad Max Fury Road: Black Chrome Edition», dans la version dont il rêvait à l’origine.

Une toile sous les étoiles, au parc samedi, ça va rugir avec l’accent désespéré des vieilles caisses rouillées dans le désert apocalyptique. Les dialogues quasi inexistants dans le quatrième épisode rendent l’ambiance cinéma muet encore plus flamboyante dans cette édition qui cite le «Metropolis» de Fritz Lang, «La nuit du chasseur» de Charles Laughton, Murnau et Eisenstein avec brio. Bref, projection rare sur grand écran et en plein air d’un classique oublié, culte et sorti (jadis) en DVD.

Concerts

Los Hermanos Perdidos sortent du camping de la vie. DR

La Coquette rit

Plus modeste que le Montreux Jazz, la buvette de la Coquette à Morges poursuit son programme de concerts estivaux les pieds presque dans l’eau. Profitant d’une accalmie météo qui devrait précipiter notre coin de pays hors de la mousson, la fin de semaine lance plusieurs bastringues propices à faire tanguer les «apéroteurs» les moins attaqués.

Ce jeudi (19 h), Los Hermanos Perdidos, groupe de Gitans improvisés qui, comme son nom ne l’indique pas, vient de Bienne, fouettera l’ambiance avec son patchwork post-Manu Chao, cocktail balkano-cumbiesque. Dans la foulée, la «fanfare festive» À l’Ouest (20 h 30) prendra le relais et les promesses de son nom. Le vendredi ne lâche rien avec des Pandas Royals (20 h 30) qui mastiquent un bambou de swing parfois assez proche de Pink Martini. Et la fête se poursuit tout le week-end avec le blues de Blue Train (sa, 20 h 30) et le violoncelle de Sara Oswald (di, 20 h 30).

Festivals

Last Train, aux Georges

Les Georges

Depuis 2014, le festival au nom le plus sympathique de Suisse romande et des alentours accueillait plus de 15’000 personnes en plein cœur de la ville de Fribourg. Un tel succès fut évidemment empêché en 2020 et légèrement encadré cette année par des jauges réduites et un passeport Covid obligatoire qui n’empêchera pas une brochette de musiciens de haut vol de venir goûter l’air de la Sarine, du 12 au 17 juillet.

On pense à Last Train, Cyril Cyril, Frànçois & The Atlas Mountains, Sébastien Tellier, BADNAIY, etc. Le tout dans un format légèrement réduit et adapté bien évidemment aux mesures sanitaires, avec trois soirs gratuits (lundi, jeudi et vendredi), trois soirs payants, un après-midi des familles le samedi plus un ciné-concert supplémentaire le dimanche 18 juillet. Merci Georges.

Lola Marsh, à retrouver à Zermatt.

Zermatt Unplugged

Ayant lieu depuis toujours en avril, le Zermatt Unplugged comptait en 2020 au rang des tout premiers festivals victimes de la crise. Idem pour l’édition 2021, qui se venge en organisant deux week-ends estivaux particulièrement solides marqués par une programmation internationale.

La scène principale n’est plus le chapiteau mais le fort luxueux Heinz Julen Loft, pour un concert «comme à la maison» avec Morcheeba, Milow ou encore Charlie Cunningham (tous sold out). Reste l’option gratuite, au fil des terrasses de la station valaisanne, avec des noms pas mal du tout: The Two, Marius Bear, Hermanos Gutiérrez, Zian, Billie Bird, Lola Marsh, etc.

Théâtre

Carmen à Cully

La figure de Carmen a accompagné les jeunes années d’Omar Porras, onirique directeur du TKM. Avec «Carmen, l’audition», il renoue avec l’héroïne immortalisée par Bizet et la recherche avec une fierté de saltimbanque hors des planches de son théâtre de Renens. Ce vendredi, le spectacle passe par Cully.

C’est gratuit, mais il faut tenter sa chance sur place sans possibilité de réserver. Allez, les enfants de bohème, la prime est à l’audace et à la passion…

Les Estrades

Spectacle d’impro avec Le Chic ma 13 et me 14 juillet. DR

Les annulations successives des représentations pendant la pandémie ont finalement stimulé une nouvelle émulation créative au sein de plusieurs troupes locales. De cette frustration est né un festival de théâtre baptisé Les Estrades qui prendra ses quartiers sur le site de l’EPFL.

Cette première édition propose pas moins d’une quinzaine de spectacles différents, dont des pièces, de l’impro, un concert et même une visite guidée, à découvrir du mardi 13 au di 18 juillet.

Classique

Mathod régale

Au fil des douze éditions passées, les Classiques de Mathod ont imposé une exigence de haute tenue musicale à travers trois concerts d’été. La 13e édition s’ouvre ce dimanche et se poursuivra en septembre. Écoutons donc Denitsa Kazakova, la violoniste et cofondatrice de la série, défendre avec ardeur et panache les trois sonates pour violon de Felix Mendelssohn, en dialogue avec le piano de Sylviane Deferne.

Écoutons les mots même de Mendelssohn sur son art: «Il y a pour moi une interdiction à composer quelque chose que je ne sentirais pas entièrement moi-même. Ce serait pour moi comme dire un mensonge, car les notes ont un sens aussi défini que les mots, peut-être plus encore.»

