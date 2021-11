Sortir ce week-end – Les choix musique, cinéma et exposition de la rédaction Cela se passe près de chez vous. De la Nuit du court à une présentation autour de Clara Haskil, en passant par une exposition Soulages, Calder, Vasarely, nos propositions pour vos sorties. Matthieu Chenal Cécile Lecoultre Florence Millioud Henriques

Clara Haskil et son vieil ami Mozart. DR

Classique – Clara Haskil

La Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Lausanne consacre sa nouvelle exposition sur le site Riponne à la pianiste Clara Haskil. Créée à partir des riches archives de la musicienne qui sont conservées à la BCU, l’exposition retrace la vie de cette frêle femme roumaine si douée pour le piano et si peu pour reconnaître son talent. MCH

Exposition – Calder, Soulages, Vasarely

Soulages fait grand bien. Fondation Gandur pour l'Art Genève/Lucas Olivet

Il y a eu la guerre, ses ravages puis cette puissante nécessité de passer à autre chose, de changer d’air, de temps. Les grands noms de l’art abstrait réunis par le collectionneur et mécène milliardaire Jean Claude Gandur ont tous en commun cette soif d’un langage qui ne figure plus. Elle explose et vibre au Musée d’art de Pully dans une très belle exposition qui tire sa révérence le 21 novembre. Alors vite, il ne reste plus que quelques jours. FMH