L’histoire d’un mythe – Les choses de Romy Il y a quarante ans ce dimanche, l’actrice française d’origine allemande disparaissait, dernier drame d’une existence tourmentée marquée toutefois par une riche carrière. Jean-Philippe Bernard

Romy Schneider, magnifique, dans les années 70 United Archives/Rue des Archives/Keystone

«L’histoire n’est plus à suivre et j’ai fermé le livre. Le soleil n’y entrera plus.» Ce dimanche encore, la chanson va revenir nous hanter jusqu’aux douze coups de minuit. Voilà la mélodie la plus triste du monde, l’une des plus belles aussi.