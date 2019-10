Les cimetières du canton, dernière demeure de nombreuses célébrités

Cimetière du Bois-de-Vaux Lausanne

Eugène Viollet-le-Duc (Architecte) 1814-1879

Architecte français du XIXe siècle. Plusieurs restaurations de monuments d’exception, comme la cathédrale d’Amiens, Notre-Dame de Paris ou les remparts de la cité de Carcassonne ont fait sa renommée internationale. L’artiste meurt à Lausanne, en pleine rénovation de la cathédrale de la ville. Il s’était aussi fait construire une villa à l’avenue du Léman qui, aujourd’hui, n’existe plus. Il a d’abord été enterré au cimetière de la Sallaz, avant de rejoindre le Bois-de-Vaud.

Gabriel Chanel (Dite Coco Chanel) 1883-1971

L’incontournable créatrice de mode passe une partie de l’après-guerre à Lausanne, où elle se sent «en sécurité», après avoir été arrêtée puis relâchée à la Libération, à cause d’une idylle avec un officier allemand. Morte à Paris, elle est enterrée en Suisse, selon ses désirs.

Paul Robert (Lexicographe) 1910-1980

Né en Algérie, il a réalisé le «Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française» en six volumes, de 1953 à 1964. Il bâtit sa propre maison d’édition en 1951, et sort les célèbres Grand et Petit Robert.

Louis Reard (Inventeur) 1896-1984

L’ingénieur automobile français invente en 1946 le bikini, un soutien-gorge à deux tissus reliés par des cordes. L’idée survient sur les plages de Saint-Tropez, en observant des femmes en train d’enrouler leur maillot de bain pour parfaire leur bronzage.

Victor Desarzens (Chef d’orchestre) 1908-1986

Né le 27 octobre 1908, à Château-d’Œx. Il entame une carrière de violoniste à l’OSR, avant de fonder, en 1942, l’Orchestre de chambre de Lausanne, qu’il dirige jusqu’en 1973. Lui et Ernest Ansermet ont fait rayonner la musique classique en Suisse.

Pierre Dudan (Chanteur) 1916-1984

Né à Moscou d’un père suisse et d’une mère russe, Pierre Dudan a composé, écrit et chanté plus de 1500 chansons, dont la célèbre «On prend l’café au lait au lit» et a joué dans quarante films. Avec son disque «Ballades de tous les temps», il gagne en 1977 le Prix de l’Académie Charles-Cros.

Ion Caraion (Poète) 1923-1986

Il est un des principaux poètes roumains du XXe siècle. Opposant à la dictature communiste, il passe 11 années de sa vie en prison, puis s’exile en Suisse. Il est l’auteur d’une vingtaine de recueils de poèmes et il fonde plusieurs revues internationales, dont «Agora».

Philippe Braunschweig (Mécène) 1946-1996

Le mécène a joué un rôle essentiel dans l’installation de Maurice Béjart et de sa compagnie à Lausanne, en 1987. À 20 ans, il se marie à une ballerine russe, Elvire Kremis, avec qui il fonde en 1972 le Prix de Lausanne, un concours international pour jeunes danseurs qui permettent aux nouveaux talents de se faire connaître.

Cristina Cecchini (Dite Mère Sofia) 1946-1996

Mère Sofia devient aumônière en 1987. Et dédie sa vie aux plus démunis des rues lausannoises, privilégiant la proximité et le dialogue. Une fondation qui porte son nom, créée en 1992, poursuit aujourd’hui son activité d’aide aux laissés-pour-compte, grâce à 36 collaborateurs.

Jacqueline Veuve (Cinéaste) 1930-2013

Grande figure du cinéma documentaire suisse, Jacqueline Veuve, née à Payerne, a réalisé une soixantaine de films sur le sol helvétique, en France et aux États-Unis. Elle reçoit le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la culture en 1991.

Cimetière de Tolochenaz

Audrey Hepburn (Actrice) 1929-1993

L’immense actrice de «Diamants sur canapé» (1961) a vécu à Tolochenaz, près de Morges, les 30 dernières années de sa vie. Elle y a élevé en toute tranquillité ses deux enfants, Sean et Luca, accompagnée par son dernier amour, l’acteur néerlandais Robert Wolders.

Cimetière de Clarens

Vladimir Nabokov (Écrivain) 1899-1977

Né à Saint-Pétersbourg, il quitte la Russie en 1917, à cause de la Révolution. Il s’installe à Berlin jusqu’à la montée du nazisme, puis part aux États-Unis en 1941. Il connaît la gloire internationale avec son roman «Lolita» (1955). En 1961, il emménage au Montreux Palace.

Nikita Magaloff (Pianiste) 1912-1992

Le pianiste d’origine polonaise démarre sa carrière à Paris. Il s’attache à la commune de Montreux pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il vient s’installer dans la région. Malgré sa renommée internationale, il participe souvent aux concerts locaux, jusqu’à sa mort.

Oskar Kokoschka (Peintre) 1886-1980

Le peintre au style expressionniste découvre Montreux en 1919, tombe amoureux du Léman et s’installe en 1953 à Villeneuve. Aujourd’hui, 800 œuvres qui révèlent l’évolution de son travail se trouvent au Musée Jenisch et au Cabinet cantonal des estampes, à Vevey.

Joan Sutherland (Cantatrice) 1926-2010

Surnommée «La Stupenda» (la stupéfiante), grâce à une technique sans faille, la célèbre soprano australienne, rivale de Maria Callas pour certains, a été une légende du chant lyrique. La star a vécu dans le village des Avants, au-dessus de Montreux, dès 1964.

Cimetière de Corsier-sur-Vevey

James Mason (Acteur) 1909-1984

Né dans le Yorkshire, en Angleterre, James Mason a joué plus de 130 rôles pour les plus grands, notamment dans «L’affaire Cicéron» de Mankiewicz ou «La mort aux trousses» d’Hitchcock. Il s’établit à Corseaux (VD) en 1962 et meurt au CHUV à 75 ans.

Charles Spencer Chaplin (Charlie Chaplin) 1889-1977

Le mythique acteur et réalisateur américain Charlie Chaplin est mort à Corsier-sur-Vevey, à 88 ans. Il n’a pas seulement passé la fin de sa vie dans le canton, mais a vécu 25 ans, au Manoir de Ban avec sa famille. Arrivé en Suisse pour fuir le maccarthysme.

Cimetière de Grandvaux

Hugo Pratt (Auteur de BD) 1927-1995

L’auteur de bande dessinée italien de renommée internationale a, entre autres, créé le célèbre «Corto Maltese» (1967-1991). En 1984, il s’installe à Grandvaux, sans interrompre ses voyages. Récompensé à Paris en 1988 par le Grand Prix national des arts graphiques.

Cimetière de Lutry

Vince Taylor (Rocker) 1939-1991

En 1959, l’Anglais Vince Taylor, immense star du rock tout habillée de cuir, compose «Brand New Cadillac», un succès repris vingt ans plus tard par The Clash. Huit ans avant sa mort, il se retire à Lutry avec sa famille. Il enregistre encore en 1987 «The Big Beat Years».