Spectacles – Les cinémas suisses tirent la sonnette d’alarme La fermeture des salles dans les cantons de Berne et du Valais inquiète les milieux du spectacle. La crainte est vive que ces mesures, jugées injustes, soient reprises ailleurs. Ivan Radja

La joie de partager une toile en famille ou avec ses amis est en danger. iStock

C’est un sentiment d’injustice qui prédomine dans le milieu des exploitants de salles de cinéma depuis l’annonce de leur fermeture dans les cantons de Berne et du Valais. Présidente de l’Association cinématographique suisse (ACS) et propriétaire de nombreuses salles dans les cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura, Edna Epelbaum digère mal le fait que «Berne n’ait pas associé les milieux culturels à cette décision, alors qu’ils l’ont fait avec le secteur sportif. C’est une attaque contre les acteurs culturels.»

«C’est une attaque contre les acteurs culturels» Edna Epelbaum, présidente de l’Association cinématographique suisse