Le Canton s'accroche à ses éoliennes

Les éoliennes (ici à Peuchapatte, Neuchâtel) continuent de faire partie intégrante de la transition énergétique vaudoise, que le Canton veut désormais accélérer. LAURENT CROTTET

S’il y a un pilier dans le vaste Plan climat cantonal, il se cache dans le volet énergétique: une réduction massive de l’énergie utilisée pour le chauffage des bâtiments ainsi qu’une production massive d’énergie renouvelable. En fait, le Canton reprend des programmes existants, la Conception cantonale de l’énergie, publié en 2019. Mais on accélère. Le Canton veut diminuer de 50% les émissions de ses bâtiments d’ici à 2030. À la même date doivent être atteints les objectifs de production auparavant attendus pour 2035. Par rapport aux chiffres de 2015, ce serait notamment multiplier par neuf le solaire et la géothermie, augmenter de 34% l’hydraulique… et créer 600 GW/h d’énergie éolienne. Dix fois le potentiel du plus grand projet vaudois à ce jour.

«Notre rôle sera d’être humble, exemplaire et de donner les impulsions», répète la conseillère d’État Béatrice Métraux.

Sacré défi. Rien que pour l’éolien, dont Vaud est censé devenir le premier producteur suisse, les projets continuent à patiner, ou à attendre les jurisprudences fédérales qui seront déterminantes.

La conseillère d’État écologiste montrera-t-elle autant de volonté que Jacqueline de Quattro? Elle refuse en tout cas de tirer la prise. «Il ne s’agit pas de réorienter la stratégie éolienne du Conseil d’État, précise l’édile. Toute la palette d’énergie renouvelable reste nécessaire. Et on ne ménage pas nos efforts pour expliquer, convaincre et accompagner le changement.»

Sauf que sur les 151 éoliennes prévues par le Canton, moins d’un tiers a été mis à l’enquête. Et le reste peut s’attendre à une féroce contestation. «C’est pour ça qu’il faut que chaque dossier soit étudié en lui-même, réagit Béatrice Métraux. Il faut faire la balance des intérêts à chaque fois. Ma position, c’est qu’il faut privilégier les parcs avec un rendement important et le soutien de la population.» Une pointe de pragmatisme entre les lignes donc.

Des mesures supplémentaires d’aides aux projets de géothermie sont à l’étude.

Au niveau des bâtiments, reste à voir comment le Canton composera avec l’énergivore patrimoine du XXe siècle, qui vient de faire l’objet de mesures de protection. S’y ajoute la question des panneaux solaires dans les régions rurales, au paysage souvent protégé. «La stratégie immobilière de Pascal Broulis est attendue pour la rentrée, c’est ça, ainsi qu’un dialogue avec les Communes, les architectes et les Monuments et sites, qui permettra d’avancer. Des bâtiments dont on pense qu’ils sont impossibles à isoler le seront peut-être dans cinq ans, les technologies avancent vite. Pareil pour le solaire. On peut trouver une bonne orientation qui préserve le patrimoine. Il faut rester optimiste.»