Berne en état d’alerte – Les cinq couacs de l’évacuation du Palais fédéral La vaste opération policière de mardi n’en finit pas de susciter la critique. D’autant que de nouveaux éléments émergent chaque jour. Le point. Florent Quiquerez - Berne

La police a dû intervenir à l’aide d’un robot démineur sur la place Fédérale, mardi 14 février à Berne. KEYSTONE/AP

Rarement le Palais fédéral aura connu telle agitation. Un homme en tenue de combat qui tente de pénétrer dans le parlement, une voiture suspecte stationnée sur la place Fédérale et qui nécessite l’intervention d’un drone et d’un robot démineur, et toute la Coupole qui doit être évacuée, après que la police a constaté des traces d’explosifs sur le suspect… Bref, ce mardi 14 février 2023 restera dans les annales à Berne.