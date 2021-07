Le LS à l’heure de la reprise – Les cinq défis que doit relever Ilija Borenovic Ce samedi à la Tuilière, les Vaudois entament contre Saint-Gall leur deuxième saison en Super League. Avec, à leur tête, un technicien du sérail, presque néophyte à ce niveau et très attendu. André Boschetti

Après avoir dirigé le LS six fois en 2018 après le licenciement de Fabio Celestini, Ilija Borenovic s’est vu offrir une vraie chance de prouver qu’il peut aussi avoir du succès au plus haut niveau. KEYSTONE

La compétition, la vraie, enfin! Après plus de cinq longues semaines de préparation, le Lausanne-Sport s’apprête à lancer, contre Saint-Gall, son deuxième exercice au sein de l’élite, avec autant de confiance que d’humilité.

Une deuxième saison qui est historiquement toujours délicate à négocier. Raison pour laquelle Souleymane Cissé a fixé à Ilija Borenovic le même objectif qu’à son prédécesseur: un maintien sans souffrance.

Malgré un effectif à la moyenne d’âge plus basse encore que le précédent - du haut de ses 32 ans le capitaine Stjepan Kukuruzovic est de loin de plus âgé - on reste toutefois convaincu qu’Ilija Borenovic dispose d’un groupe qui peut lui permettre de faire au moins aussi bien que Giorgio Contini. Le nouvel entraîneur du LS y parviendra à coup sûr s’il réussit à relever avec succès les défis que nous lui proposons.