Ski alpin – Les cinq enjeux des finales qui cristallisent la tension La saison de Coupe du monde se joue dès ce mercredi dans la station grisonne de Lenzerheide, qui accueille les dernières courses, aussi indécises que passionnantes. Sylvain Bolt , Ugo Curty Lenzerheide

Lara Gut-Behrami devra effacer un retard de 96 points sur la Slovaque Petra Vlhova. Keystone/Archive Grâce à sa victoire en slalom à Are, Petra Vlhova a repris une avance confortable. Keystone/Archive Le Français a connu deux jours compliqués à Kranjska Gora avec une 4e place en géant et une élimination en slalom. Keystone/Archive 1 / 4

Cinq mois de compétition et plus de soixante départs n’ont pas suffi à départager les quatre meilleurs skieurs de la planète. La saison de Coupe du monde va se jouer sur quelques secondes de course. Les Suisses Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt sont encore en lice pour arracher les deux grands globes à Petra Vlhova et Alexis Pinturault. Une lutte pour le Graal de cristal qui se décidera dès ce mercredi à Lenzerheide. La pente de Parpan se transformera en juge de paix d’un hiver palpitant.

Les giboulées chamboulent le programme

Le ciel est pourtant tombé sur la tête de deux stars du pays. Dans les Grisons, les flocons ont chamboulé le programme. Les épreuves de vitesse devaient leur permettre de fondre sur leurs adversaires au classement général. Mardi, l’annulation de l’entraînement de la descente – obligatoire pour que la course puisse avoir lieu – a fait vaciller leur cote.